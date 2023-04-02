Бывший президент США Дональд Трамп собрал более четырех миллионов долларов за сутки после анонса о предъявлении ему обвинений.

Об этом сообщает издание USA Today.

"Согласно заявлению организаторов его президентской кампании, бывший президент Дональд Трамп собрал более четырех миллионов долларов за 24 часа после того, как стало известно о предъявлении ему обвинений", - говорится в публикации.



Издание уточняет, что через несколько часов после того, как стало известно об обвинениях против политика, организаторы президентской кампании разослали электронные письма его сторонникам с просьбой о пожертвованиях.

По данным Fox News, средний размер пожертвований составлял 38 долларов, а более четверти внесенных средств поступила от доноров, которые прежде не решались поддержать предвыборную кампанию экс-президента США.

Напомним, в суде Манхэттена слушается дело против Дональда Трампа из-за расследования истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны.

Ранее мы писали, что накануне бывший президент США Дональд Трамп повторил свое предупреждение четырехлетней давности, адресованное американцам. Он заявил, что обвинения прокуратуры - это наступление на всю демократию.