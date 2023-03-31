Экс-президенту США Дональду Трампу, который предупреждал ранее, что его арестуют, предъявят более 30 пунктов обвинения.

Об этом говорится в заключении большого жюри прокуратуры Манхэттена, пишет CNN со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что Трамп предстанет перед судом во вторник. На данный момент официально ему ничего не предъявлено.

Офис окружного прокурора Манхэттена ведет расследование против Трампа о выплате денег за молчание порнрактрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года.

Источник, знакомый с делом, сообщил CNN, что свидетель дал против Трампа около 30 минут показаний.

Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту будут предъявлены уголовные обвинения.



Трамп уже выступил с заявлением, назвав это "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории", пишет CNN.

Ранее экс-президент предполагал свой арест и призывал сторонников к протестам в случае задержания. NYT сообщала, что вопрос является практически решенным, так как "прокуратура дала понять, что обвинение бывшему президенту, вероятно, будет предъявлено".

Ранее мы разбирались, арестуют ли Трампа и что это значит для США и Украины.