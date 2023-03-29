Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае переизбрания на пост президента урегулировать конфликт в Украине еще до того, как он вернется в Белый дом.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.



"Если я выиграю, до того, как я займу пост, я урегулирую эту войну, уверен в этом на 100%", - подчеркнул Трамп.

По его мнению, урегулировать конфликт может только человек на посту президента. Трамп добавил, что, если бы его назначили посланником, ничего бы не получилось.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024. Инаугурация нового президента - на 20 января 2025.

Трамп ранее не раз обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит российскому президенту Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта в Украине. В начале марта экс-президент на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия заверял, что ему "не составит труда" урегулировать конфликт в Украине - опять же в случае его переизбрания на пост главы государства. Тогда он говорил, что "это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать".

Вчера Трамп сказал, что война в Украине вряд ли закончится до президентских выборов в США.