Экс-лидер США Дональд Трамп призвал граждан Штатов "молиться" после объявления Москвы о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Об этом написал Трамп в своей соцсети Truth Social, пишет Newsweek.

"Вот так!!! Как я и предсказывал, теперь мы играем с "БОЛЬШИМ МАТЕРИАЛОМ". СЛОВО на букву "N" теперь используется спереди и в центре", - написал он.

(Слово на букву N, вероятно, "Nuclear" - "ядерный").

"Эта ситуация была вызвана нами - это то, что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас, - МОЛИТЕСЬ!", - добавил Трамп.

Напомним, на Западе считают, что размещение ядерного оружия в Беларуси кардинально на ядерный баланс не повлияет, ведь у РФ есть такое оружие в Калининградской области, находящейся существенно западнее.

Также сообщалось, что в Белом доме заявили, что не видели признаков перемещения РФ ядерного оружия в Беларусь.

Между тем, сегодня Беларусь впервые прокомментировала размещение на своей территории тактического ядерного оружия РФ.

Также мы писали, что заседание Совета безопасности ООН в связи с планами России по размещению ядерного оружия в Беларуси пройдет во вторник или среду.