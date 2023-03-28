Размещение тактического ядерного оружия РФ в Беларуси, о чем заявил Путин, не повлияет кардинально на ядерный баланс в Европе.

Такое заявление сделал бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью CNN.

По его словам, российские ракеты уже размещены в Калининградской области, которая гораздо западнее Беларуси.

"Это место, которое долгое время было российским военным объектом еще со времен Советского Союза... Таким образом, возможности, которыми Россия уже располагает в Калининградском анклаве, - это те, которые могут представлять наибольшую угрозу. Я не думаю, что идея переброски некоторого количества тактического ядерного оружия в Беларусь меняет этот баланс", - заявил Болтон.

Напомним, 25 марта Путин заявил, что Москва и Минск достигли договоренности о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

В Пентагоне на это сказали, что не видят признаков ядерной эскалации со стороны РФ, в Германии увидели признаки запугивания.

В Офисе президента считают, что российский президент нарушил договор о нераспространении ядерного оружия и призвали созвать заседание Совбеза ООН (позже сообщалось, что заседание созвали на сегодня).

Также сообщалось, что в Белом доме заявили, что не видели признаков перемещения РФ ядерного оружия в Беларусь.

А вот в "Слуге народа" на фоне этой ситуации заявили, что в Украине могут усилить мобилизацию.

Между тем на фоне планов РФ разместить в Беларуси ядерное оружия на белорусском ТВ прозвучали угрозы Польше и Литве.