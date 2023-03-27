Заседание Совета безопасности ООН в связи с планами России по размещению ядерного оружия в Беларуси пройдет во вторник или среду.

Об этом заявил зампостпреда США в ООН Ричард Миллс.

Ранее в Офисе президента призвали созвать заседание Совбеза ООН, поскольку считают, что российский президент нарушил договор о нераспространении ядерного оружия.

В "Слуге народа" на фоне этой ситуации заявили, что в Украине могут усилить мобилизацию.

В Евросоюзе пригрозили РФ новыми санкциями, а в Пентагоне сказали, что не видят признаков ядерной эскалации со стороны РФ.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.