В Беларуси считают, что размещение на их территории тактического ядерного оружия РФ не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), при условии, если Минск не получит контроля над ним.

Об этом заявили в МИД Беларуси.

"Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом. Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО", - заявили в ведомстве.

Ранее на белорусском государственном ТВ намекали, что "будет плавиться Варшава" и "потонет Вильнюс", то есть, соседние с Беларусью страны.

Как сообщалось, на Западе считают, что размещение ядерного оружия в Беларуси кардинально на ядерный баланс не повлияет, ведь у РФ есть такое оружие в Калининградской области, находящейся существенно западнее.

Также мы писали, что заседание Совета безопасности ООН в связи с планами России по размещению ядерного оружия в Беларуси пройдет во вторник или среду.

Кроме того, сообщалось, что в Офисе президента считают, что российский президент нарушил договор о нераспространении ядерного оружия.

Зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие мы разбирались в отдельном материале.