Создатель Midjourney Дэвид Хольц закрыл бесплатный доступ к нейросети.

Об этом Хольц заявил в Discord-канале, посвященном работе Midjourney.

Разработчик объяснил решение "чрезвычайным спросом и злоупотреблениями". Теперь за генератор изображений придется платить от 10 до 60 долларов в месяц.

Midjourney подверглась сильной критике в последние недели из-за "дипфейков", которые создавали пользователи, – например, изображений с арестованным Дональдом Трампом и папой римским Франциском в пуховике.

Известно, что технология "дипфейк" используется в киноиндустрии для создания цифровых образов.

Сама же Midjourney - это уникальная нейросеть, которая обладает возможностью создавать произведения искусства, неотличимые от произведений профессиональных художников.

Ранее мы писали, что в ChatGPT добавили плагины, позволяющие расширять его базу знаний информацией со сторонних сервисов. К примеру, плагин Wolfram Alpha поможет нейросети лучше и быстрее решать математические задачи, Expedia - даст актуальные данные, необходимые для путешествий, плагин веб-браузер осуществляет самостоятельный поиск в Сети, есть интерпретатор языка Python, который поможет писать код.

Также "Страна" рассказывала, что недавно гендиректор немецкой медиагруппы Axel Springer Матиас Допфнер заявил, что ChatGPT и другие подобные нейросети могут заменить журналистов.