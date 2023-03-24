В ChatGPT добавили плагины, позволяющие расширять его базу знаний информацией со сторонних сервисов
Нейросеть ChatGPT "умнеет" на глазах. Теперь она получила возможность обновлять свою базу знаний данными, получаемыми из сторонних сервисов.
Об этом говорится на сайте OpenAI.
Разработчик OpenAI объявила о запуске плагинов для ChatGPT, которые будут расширять и дополнять его базу знаний.
Плагинов на старте будет 12. К примеру, плагин Wolfram Alpha поможет нейросети лучше и быстрее решать математические задачи, Expedia - даст актуальные данные, необходимые для путешествий, плагин веб-браузер осуществляет самостоятельный поиск в Сети, есть интерпретатор языка Python, который поможет писать код.
Пока плагин доступен только для ограниченного числа пользователей из списка ожидания.
Ранее мы писали, что IT-стартапы уже используют ChatGPT, чтобы экономить на программистах. Так, новая версия чат-бота может писать сложный код и создавать простые приложения с помощью подсказок человека через обычные текстовые обращения.
Также мы сообщали, что в Украине появились вакансии для специалистов по нейросети ChatGPT. Работодатели готовы платить таким сотрудникам от 9 до 120 тыс гривен.