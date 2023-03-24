Нейросеть ChatGPT "умнеет" на глазах. Теперь она получила возможность обновлять свою базу знаний данными, получаемыми из сторонних сервисов.

Об этом говорится на сайте OpenAI.

Разработчик OpenAI объявила о запуске плагинов для ChatGPT, которые будут расширять и дополнять его базу знаний.

Плагинов на старте будет 12. К примеру, плагин Wolfram Alpha поможет нейросети лучше и быстрее решать математические задачи, Expedia - даст актуальные данные, необходимые для путешествий, плагин веб-браузер осуществляет самостоятельный поиск в Сети, есть интерпретатор языка Python, который поможет писать код.

Пока плагин доступен только для ограниченного числа пользователей из списка ожидания.

Ранее мы писали, что IT-стартапы уже используют ChatGPT, чтобы экономить на программистах. Так, новая версия чат-бота может писать сложный код и создавать простые приложения с помощью подсказок человека через обычные текстовые обращения.

Также мы сообщали, что в Украине появились вакансии для специалистов по нейросети ChatGPT. Работодатели готовы платить таким сотрудникам от 9 до 120 тыс гривен.