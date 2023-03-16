В Украине появились вакансии для специалистов по нейросети ChatGPT
В Украине появились вакансии для специалистов по нейросети ChatGPT. Работодатели готовы платить таким сотрудникам от 9 до 120 тыс гривен.
Об этом сообщает Work.ua.
По состоянию на 16 марта на платформе размещено 16 вакансий, где востребованы знатоки искусственного интеллекта, в следующих категориях:
- Маркетинг, реклама, PR;
- ІТ, компьютеры, интернет;
- СМИ, издательство, полиграфия;
- Продажи, закупка;
- Управление персоналом, HR.
С помощью нейросети кандидатам предлагают формировать сопроводительные письма, проводить SEO-оптимизацию товаров, создавать различный текстовый контент и прочее.
Напомним, что нейросеть ChatGPT официально появилась в Украине только 18 февраля 2023 года.
Специалисты сразу сказали, что ChatGPT и другие подобные нейросети могут заменить журналистов.
Также мы рассказывали, как новая нейросеть ChatGPT изменит подход к образованию. Чат-бот с искусственным интеллектом может отвечать на вопросы, как живой человек, генерировать идеи, создавать и переписывать тексты в любом стиле, писать стихи, шутить, переводить, давать советы, находить и проверять информацию, делать краткие выжимки из больших статей и выполнять множество других задач. При этом он абсолютно бесплатный, доступен каждому и владеет в том числе украинским языком.