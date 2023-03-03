На мировых интернет-площадках и в книжных магазинах появилась книга, которая, по заявлению авторов, написана полностью нейросетью.

Книга называется "ChatGPT на ChatGPT: искусственный интеллект объясняет себя".

На Амазоне ее продают за 12,5 долларов, "объяснение" получилось достаточно компактным - всего 70 страниц.

Книга выпущена 12 декабря прошлого года. Судя по сообщениям в телеграм-каналах, ее продажи начались в Дубае.

О том, что такое ChatGPT и как он помогает студентам и школьникам с рефератами, "Страна" писала в отдельном материале.

Ранее мы писали, что гендиректор немецкой медиагруппы Axel Springer Матиас Допфнер сообщил, что журналисты рискуют быть замененными инструментами искусственного интеллекта, такими как ChatGPT. По его мнению, издательства, создающие лучший оригинальный контент, переживут революцию Искусственного интеллекта.

Также мы сообщали, что американский бизнесмен и владелец соцсети Twitter Илон Маск обратился к исследователям искусственного интеллекта с предложением создать новую исследовательскую лабораторию для разработки альтернативы нейросети ChatGPT.