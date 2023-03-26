В сериале СТБ "Последнее письмо любимого" (премьера запланирована на завтра) снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в ролике к премьере украинцы заметили, что лицо Дубравина заменили украинским актером Дмитрием Сарансковым.

Это стало возможным благодаря технологии "дипфейк", используемой в киноиндустрии для создания цифровых образов. К примеру, в фильме "Звездные войны" она была использована для создания цифрового образа актера Питера Кушинга, скончавшегося еще до начала съемок фильма.

Телеканал "24" приводит слова украинского актера Петра Крылова по этому поводу.

"На самом деле это российский актер Прохор Дубравин, очень много снимавшийся в Украине, однако после вторжения ни слова не сказавший о войне. Неужели Прохор сделал пластическую операцию, чтобы появиться в украинском сериале? Нет! Это сделал телеканал СТБ. После скандала с сериалом "Крепостная" канал очень осторожно относится к появлению россиян в своих продуктах. Лицо, которым заменили Дубравина, взяли у актера Дмитрия Саранскова", - сказал Крылов.

Ранее мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете россиянам совершать любую творческую деятельность в Украине.

Также "Страна" писала, что с 7 октября прошлого года в Украине запрещены трансляция российской музыки и гастроли исполнителей из РФ.