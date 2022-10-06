Известный российский актер Сергей Гармаш, который в конце июня приехал в Херсон "развивать и восстанавливать работу" местного драматического театра, на днях покинул город.

Об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы Херсонской ВГА Сергей Хлань.

Гармаш начинал карьеру артиста как раз на сцене Херсонского драмтеатра. Затем актер пошёл служить в армию, после чего переехал в Москву и поступил в школу-студию МХАТ.

Херсонские паблики сообщают, что перед отъездом из Херсона Гармаш вывез своих родственников.

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