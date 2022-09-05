Российский актер Иван Охлобыстин, который активно поддерживает войну в Украине, 5 сентября приехал в Донецк.

Соответствующие фото опубликовали донецкие Telegram-каналы.

На снимках Охлобыстин позирует вместе с людьми в форме.

Иван Охлобыстин - последовательный сторонник "ДНР". Неоднократно бывал в Донецке. Известно, что в ноябре 2016 года актер получил "паспорт "ДНР".

Напомним, весной соратники российского политика и активиста Алексея Навального составили список из 6 тысяч граждан РФ - "поджигателей войны". Туда вошли соучастники Путина: чиновники, олигархи и пропагандисты. В перечне поддерживающих войну в Украине упоминался и актер Иван Охлобыстин.

Ранее мы писали, что еще в 2016 году Ивану Охлобыстину вручили знак "Доброволец Донбасса".

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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