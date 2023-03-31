Бывший президент США Дональд Трамп повторил свое предупреждение четырехлетней давности, адресованное американцам. Он заявил, что обвинения прокуратуры - это наступление на всю демократию.

"Они идут не за мной, а за вами - я просто стою у них пути!" - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Так он прокомментировал сообщения о готовящихся против него обвинениях в мошенничестве. Бизнесмен уверен, что уголовное преследование носит политический характер и что его политические враги хотят таким образом не пустить его на президентские выборы, которые состоятся в США в 2024 году.

Политик уже использовал это выражение в декабре 2019 года, когда Палата представителей США голосовала за его импичмент.

Также стало известно, что Трамп не пойдет на сделку со следствием о признании вины, о чем заявил его адвокат Джо Такопина. По его словам, вероятность такого исхода событий равна нулю.

"Этого не произойдет, здесь нет преступления", - подчеркнул адвокат.

Он также добавил, что экс-президент не будет прятаться в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Напомним, в суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны.

На днях Трамп предупредил о смертях и катастрофических разрушениях в стране из-за обвинений в его адрес.