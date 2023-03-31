Окружной прокурор Манхэттена подтвердил, что Трампу предъявят обвинение

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг подтвердил, что экс-президенту США Дональду Трампу предъявят обвинение и уже связались по этому поводу с его адвокатами.

Об этом сообщил прокурор в своем Твиттере.

Официально суть претензий к Трампу не раскрывается.

Напомним, по данным CNN, большое жюри прокуратуры Манхэттена намерено предъявить экс-президенту США более 30 пунктов обвинения.

Оно, как считается, связано с попыткой подкупа порнозвезды Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года. В подкупе могут обвинить Трампа.

Трамп считает это "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории".

Это действительно первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту будут предъявлены уголовные обвинения.

Ранее мы разбирались, арестуют ли Трампа и что это значит для США и Украины.

Также сообщалось, что сам бывший президент активно возвращается в политику и начал ездить по стране с выступлениями, где критикует демократов и Байдена.

Кроме того, по данным СМИ, Трамп вскоре объявит о решении снова баллотироваться в президенты.