Окружной прокурор Манхэттена подтвердил, что Трампу предъявят обвинение
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг подтвердил, что экс-президенту США Дональду Трампу предъявят обвинение и уже связались по этому поводу с его адвокатами.
Об этом сообщил прокурор в своем Твиттере.
Официально суть претензий к Трампу не раскрывается.
Напомним, по данным CNN, большое жюри прокуратуры Манхэттена намерено предъявить экс-президенту США более 30 пунктов обвинения.
Оно, как считается, связано с попыткой подкупа порнозвезды Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года. В подкупе могут обвинить Трампа.
Трамп считает это "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории".
Это действительно первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту будут предъявлены уголовные обвинения.
Ранее мы разбирались, арестуют ли Трампа и что это значит для США и Украины.
Также сообщалось, что сам бывший президент активно возвращается в политику и начал ездить по стране с выступлениями, где критикует демократов и Байдена.
Кроме того, по данным СМИ, Трамп вскоре объявит о решении снова баллотироваться в президенты.