Все дело в Байдене! Бывший президент США Дональд Трамп одновременно нашёл корень зла и предложил свой способ улучшения отношений с Китаем.

"Самый лучший и единственный способ решить проблему с Китаем и любую другую проблему, которую мы имеем, - это избавиться от Байдена!!!", - написал Трамп в собственной социальной сети Truth Social.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social три слова: "Третья мировая война".

Известно, что экс-президент США неоднократно заявлял об угрозе третьей мировой войны.

Вернувшись из Нью-Йорка, где ему предъявили обвинение, Трамп выступил перед своими сторонниками во Флориде и заявил, что его страна "катится в ад". Он высказал опасение, что под руководством администрации президента США Джо Байдена может быть развязана третья мировая война.

"Открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, такое никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа, а при администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне... Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет", - заявил Трамп.

В конце марта бывший президент США Дональд Трамп вновь пообещал в течение суток решить конфликт в Украине и не допустить третьей мировой войны. Однако для этого ему надо стать президентом США в 2024 году.