Нынешний президент США Джо Байден может 25 апреля объявить о своем выдвижении на второй срок.

Об этом пишет New York Times.

Выбор даты обосновывается тем, что Байден объявил о своем участии в предыдущих выборах в этот день 4 года назад.

Напомним, по данным издания Politico, рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США колеблется около 40%. Это может означать низкие шансы главы государства победить в борьбе за переизбрание в 2024 году.

А по данным социологической службы Gallup, у Джо Байдена один из самых низких рейтингов одобрения среди предшественников со времен Второй мировой войны. Работу Байдена в 2022 году в среднем одобряли только 41% американцев. Совсем немного хуже дела обстояли у Дональда Трампа: на второй год работы его деятельность поддерживали только 40,4%.

Также немногим больше трети демократов хотят, чтобы президент США Джо Байден баллотировался на второй срок.

Тем временем бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение Джо Байдена переизбираться на пост главы государства в 2024 году, поскольку с нынешним американским президентом "что-то не так".