В Конгрессе из-за ситуации с Россией предложили ограничить президента США Джо Байдена в применении ядерного оружия. Законопроект разработали два представителя Демпартии США - сенатор Эд Марки и конгрессмен Тед Лью.

В документе говорится, что президент будет обязан согласовывать решение на такое применение с Конгрессом. Сейчас глава Белого дома в этом не нуждается.

"Ни один президент не имеет права или конституционных полномочий в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря уже о нанесении ядерного удара", - заявил Марки. Его коллега Лью добавил, что нужно "обеспечивать значимые сдержки и противовесы единоличному праву президента санкционировать применение ядерного оружия".

Законодатели объяснили свою инициативу "ядерными угрозами" России.

Отметим, что аналогичный законопроект они подавали в 2016 году, но его не приняли.

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