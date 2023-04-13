В США нашли того, кто слил секретные документы Министерства обороны и разведки страны.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, им оказался 21-летний сотрудник разведки ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс, являющийся лидером небольшой онлайн-группы, в которую просочились секретные документы.

Нацгвардеец по имени Джек Тейшейра курировал частную онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в которой от 20 до 30 человек, в основном молодые люди и подростки, объединились из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Два официальных лица США подтвердили, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную онлайн-группу. Один чиновник сказал, что у летчика Тейшейры может быть информация, имеющая отношение к расследованию.

Федеральные следователи несколько дней разыскивали человека, который слил в сеть совершенно секретные документы, но так и не опознали ни летчика Тейшейру, ни кого-либо еще в качестве подозреваемых. В ФБР отказались от комментариев.

The New York Times поговорила с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central, один из которых сказал, что знает человека, который слил информацию, по крайней мере три года, встречался с ним лично и называл его O.G. Друзья описали его как более взрослого, чем большинство членов группы, которые были подростками, и как бесспорного лидера. Один из друзей сказал, что O.G. имел доступ к разведывательным документам по своей работе.

Хотя друзья по игре не назвали лидера группы по имени, след цифровых доказательств, собранный The Times, ведет к летчику Тейшейре.

The Times смогла связать летчика Тейшейру с другими членами группы Thug Shaker Central через его профиль в онлайн-играх и другие записи. Детали интерьера дома, где прошло детство летчика Тейшейры, опубликованные в социальных сетях на семейных фотографиях, также совпадают с деталями на полях некоторых фотографий просочившихся секретных документов.

The Times также установила с помощью сообщений в социальных сетях и военных записей, что летчик Тейшейра зачислен в 102-е разведывательное крыло Нацгвардии Массачусетса. Сообщения на официальной странице подразделения в Facebook поздравляли летчика Тейшейру и его коллег с повышением до летчика первого класса в июле 2022 года.

Ранее мы писали, что для обеспечения национальной безопасности и безопасности союзников США Пентагон ограничивает доступ к утечке опубликованных документов.

Также "Страна" подробно рассказывала, что говорится об Украине в "утечках Пентагона".