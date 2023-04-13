Для обеспечения национальной безопасности и безопасности союзников США Пентагон ограничивает доступ к утечке опубликованных документов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

По ее словам, Министерство обороны принимает серьезные меры для снижения возможного негативного влияния публикации этих документов.

"Мы рассматриваем трудности для национальной безопасности, могу добавить, что, чтобы снизить влияние, которое может иметь публикация этих документов на нацбезопасность США и также наших союзников и партнеров, мы воспринимаем это очень серьезно, расследование продолжается, Министерство обороны предприняло меры по ограничению доступа к этим документам", - заявила спикер.

В связи с этим, Пентагон также ограничил доступ к секретной информации после утечки данных.

По данным The Washington Post, слить документы Пентагона в сеть мог молодой военный.

Также издание писало со ссылкой на утечку Пентагона, что в США считают, что война в Украине не закончится в этом году и будет проведена полная мобилизация.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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