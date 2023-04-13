В опубликованных секретных документах Пентагона изложен прогноз американцев, что война в Украине продлится до 2024 года и ни одна из сторон не добьется военной победы. Но и вести переговоры Киев и Москва также откажутся.

Об этом пишет The Washington Post.

В документах делается вывод, что даже если Украина отвоюет "значительные" территории и нанесет "неприемлемые потери российским силам", что разведка США считает маловероятным , это не приведет к мирным переговорам.

"Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях", — говорится в документе.

Американцы считают, что до конца этого года обе стороны достигнут лишь "незначительных" территориальных приобретений из-за недостатка военных и боеприпасов для проведения эффективных операций.

Такой тупик, когда ни одна из сторон не достигает решающего преимущества, описывается в документе как "наиболее вероятный сценарий".

В Украине это может привести к разочарованию общества, критике власти и риску смены руководства страны. Также прогнозируется проведение в Украине "полной мобилизации" и отправке на передовую большого количества молодых парней.

Также Украина, вероятно, усилит свою зависимость от ударов по территории России, что заставляет американцев беспокоиться об эскалации войны со стороны РФ или передачи ей оружия Китаем.

Россия же будет вынуждена задействовать "деградированные резервы из-за сокращения боевой мощи" и ускорить интеграцию захваченных территорий в состав России, а также может провести еще одну волну мобилизации.

Ранее Washington Post заявило, что Украина отложила контрнаступление.

"Страна" анализировала, что означают утечки Пентагона о неготовности ВСУ к контрнаступлению - дезинформацию для РФ или подготовку Запада к заморозке конфликта.