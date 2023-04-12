Стали известны подробности публикации западного издания, в которой утверждается, что Украина отложила контрнаступление.

Публикация появилась в газете The Washington Post.

Сама статья представляет собой репортаж из Донецкой области, построенный на общении с украинскими военными. Капрал с позывным Боксер рассказал журналистам, что на его участке проводятся небольшие операции, которые "готовят его подразделение к полномасштабной атаке, пока они ждут дополнительных боеприпасов и более тяжелого оборудования".

Также Боксер объясняет, что такие операции не позволяют россиянам окапываться, чтобы при наступлении "нам было легче их выбить".

"Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, что усилило опасения по поводу тупиковой ситуации. Еще больше осложняет запланированную контратаку утечка десятков американских военных и разведывательных документов, в том числе многих подробностей о состоянии ВСУ и их возможностях", – пишет издание.

При этом, по словам украинских военных, отсрочка наступления невыгодна для них, поскольку россияне окапываются.

"Мы видели недавно мобилизованные войска, введенные только для рытья, и они очень хорошо укрепляют свои позиции. Они укрепляют их всем, что могут найти: деревом, даже хламом", – сказал 24-летний капитан с позывным Метис.

При этом и Метис признает, что "он все еще ждет больше тяжелой техники и бронетехники для переброски большого количества войск".

Считают невыгодной отсрочку и украинские войска в Запорожской области. По словам командира танкового батальона с позывным Гром, российские войска "укрепляются все лучше и лучше каждым днем".

Гром считает, что сильно заминированные подходы к линии фронта будут особенно сложным препятствием для продвижения.

"С обеих сторон фронта есть мины. Мы установили много мин, и российская сторона тоже", – сказал комбат.

Между тем сегодня министр обороны США Ллойд Остин, комментируя слухи о том, что слив документов Пентагона срывает планы украинского контрнаступления, заявил, что у Украины есть возможности наступать.

Мы разбирали, что означают утечки Пентагона о неготовности ВСУ к контрнаступлению.