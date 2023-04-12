11 из 12 украинских бригад, которых готовят для контрнаступления, испытывают те или иные проблемы, которые не позволяют начать кампанию.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документы из "утечки Пентагона".

"Бригады были далеки от готовности на момент составления документов (конец февраля - Ред.), пять из них еще не приступили к обучению. В шести бригадах было наполовину или меньше необходимого снаряжения", - сообщает издание.

Как ранее сообщала New York Times, в 12 штурмовых бригад планируется поставить 253 танка и около 1500 других бронированных машин.

Три бригады должны быть сформированы только украинцами, а остальные девять - созданы с помощью США и других союзников.

Напомним, в украинской армии сообщили о формировании пяти бригад истребителей - двух СУ-27 и трех МиГ-29.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Генштаба есть несколько сценариев контрнаступления, решение будет принято в последний момент.

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