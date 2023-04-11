У штаба главнокомандующего ВСУ есть как минимум три сценария украинского контрнаступления. Окончательное решение по операции будет принято в последний момент.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD, передает Tagesschau.

"Если кто думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта – это мало", – заявил Данилов.

По его словам, Украина поддерживает связь со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша, однако данные о планируемых операциях и численности вовлеченных в них военных подразделений являются секретной информацией.

Также Данилов опроверг утверждение американского вещателя CNN о том, что Украина уже изменила свои военные планы из-за утечки документов Пентагона. Он подчеркнул, что количество людей, знающих о планах на территории Украины, крайне ограничено, и он не думает, что источник, общавшийся с CNN, имеет к этому какое-то отношение.

Однако он заявил, что западные спецслужбы должны быть более бдительными в любых условиях.

Напомним, ранее Данилов заявил, что украинское контрнаступление уже происходит, и призвал не ждать "волшебных дат".

Представитель Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что появление в публичном доступе секретных документов Пентагона не раскрывает данных о контрнаступлении ВСУ.