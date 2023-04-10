О контрнаступлении ВСУ официально могут говорить только три человека.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Современная война - это, прежде всего, информационная война, и мы должны быть готовы к тому, что могут быть любые вбросы информации, любые информационно-психологические операции, отметила заместитель министра обороны.

Она объяснила, что официально говорить о ходе боевых действий и планах Вооруженных сил Украины могут только три человека: президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинское контрнаступление "происходит каждый день", поэтому не нужно ждать "волшебных дат".

Война в Украине продолжается уже 411-й день. Мы следим за новостями 10 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 410-го дня войны. Россияне все больше направляют в Бахмут на помощь "Вагнеру" подразделений регулярной армии. В частности десантников. Сейчас в Бахмуте сырая погода и распутица. Украинские военные воюют в тяжелейших условиях, буквально по колено в грязи. При этом не все поставки оружия для украинских контрударов идут по плану. План по снарядам для Украины, который ЕС принял почти месяц назад, пока не заработал.

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