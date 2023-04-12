Контрнаступление Украины может начаться летом. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью The Hill.

Судя по словам главы Кабмина, полной готовности к этому на данный момент нет. "Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", - заявил Шмыгаль.

По его словам, Киев не чувствует давления со стороны Запада по ускорению начала контрнаступления, но такое давление, как сообщает Шмыгаль, исходит от самих украинцев.

На вопрос, как утечка документов Пентагона влияет на контрнаступление Украины, Шмыгаль заявил, что "Украина освободит свои земли".

При этом премьер признал потери с точки зрения экономики и с точки зрения человеческих жизней, которые ложатся тяжелым бременем на всех в Украине.

Напомним, как пишет The Guardian, анализируя утечки Пентагона, 11 из 12 бригад ВСУ не могут начать контрнаступление из-за разных проблем.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинское контрнаступление уже происходит, и призвал не ждать "волшебных дат".