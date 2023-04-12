Украина отложила контрнаступление "из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, что усилило опасения тупиковой ситуации".

Об этом пишет газета Washington Post.

Еще больше осложняет запланированную контратаку утечка американских разведывательных документов.

"В том числе многих подробностей о состоянии ВСУ и их возможностях, о недостатках в средствах ПВО, которые могут заставить командование изменить планы", - пишет Washington Post.

Напомним, The New York Times со ссылкой на "утечки Пентагона" пишет о том, что США анализируют самые разные сценарии развития войны в Украине, в том числе возможное влияние на нее маловероятных событий, таких как внезапная смерть Владимира Путина или Владимира Зеленского.

Ранее CNN сообщал, что в утечках Пентагона говорится, что США не верят в быстрое окончание войны в Украине.

Однако в Украине заявили, что не меняли свои военные планы после "утечек".

Тем временем война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.