США анализируют самые разные сценарии развития войны в Украине, в том числе возможное влияние на нее маловероятных событий, таких как внезапная смерть Владимира Путина или Владимира Зеленского.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на "утечки Пентагона".

Также рассматривались возможная смена руководства в Вооруженных силах РФ и удар Украины по Кремлю.

Последнее, по мнению Вашингтона, привело бы к эскалации конфликта, полномасштабной мобилизации в РФ и даже возможному применению тактического ядерного оружия. Но допускается и то, что опасения общественности тогда бы заставили Путина пойти на переговоры по урегулированию войны.

Утечки свидетельствуют, что администрация Байдена особенно обеспокоена возможным украинским ударом по Москве. Из-за этого Киеву не дают ракеты большей дальности, пишет издание.

Также NYT отмечает, что проработка разных сценариев развития ситуации является типичной практикой США.

Ранее CNN сообщал, что в утечках Пентагона говорится, что США не верят в быстрое окончание войны в Украине.

Однако в Украине заявили, что не меняли свои военные планы после "утечек".