Министр обороны США Ллойд Остин, комментируя слухи о том, что слив документов Пентагона срывает планы украинского контрнаступления, заявил, что у Украины есть возможности наступать.

Об этом говорится на сайте Государственного департамента США.

"Я только что разговаривал со своим коллегой в Украине, министром Алексеем Резниковым. Он и руководство Украины остаются сосредоточенными на выполнении поставленной задачи", - сказал Остин.

По его словам, у украинцев есть "прекрасный план для начала наступления", но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана.

"Они уже обладают значительной частью возможностей, необходимых для дальнейшего успеха. Мы подготовили огромное количество военнослужащих. Мы предоставили значительное количество оружия", - заявил Остин.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал попавшие в сеть документы Пентагона "смесью правдивой и ложной информации". По его мнению, утечки были информационной операцией, выгодной России и ее союзникам.

Издание Washington Post утверждает, что Украина вообще отложила контрнаступление. В том числе - из-за утечки документов.

"Страна" разбиралась, что означают утечки Пентагона о неготовности ВСУ к контрнаступлению. Это может быть намеренной дезинформацией россиян или подготовкой Запада к заморозке конфликта.