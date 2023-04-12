Министр обороны Украины Алексей Резников назвал попавшие в сеть документы Пентагона "смесью правдивой и ложной информации".

Об этом он заявил в Мадриде, пишет Reuters.

Резников сказал, что любая информация, содержащаяся в документах, больше не актуальна.

По его мнению, утечки были информационной операцией, выгодной России и ее союзникам.

Напомним, ранее Резников заявил, что в Украине нет военных НАТО, о которых говорится в утечках Пентагона.

"Страна" разбиралась, что означают утечки Пентагона о неготовности ВСУ к контрнаступлению. Это может быть намеренной дезинформацией россиян или подготовкой к заморозке конфликта.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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