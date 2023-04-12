Владимир Зеленский в конце февраля предлагал нанести удары по российскому Ростову, но главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был против. Президент хотел ударить по российскому пункту дислокации в городе.

Об этом говорится в новых "утечках Пентагона", которые публикуют китайские СМИ.

Согласно этим данным, 28 февраля Зеленский, Залужный и еще один неназванный украинский чиновник заявили, что Украина не имеет ударных средств дальнего действия, способных достичь российских военных лагерей в России. Зеленский предложил украинским военным использовать беспилотники для нанесения ударов по российским войскам в Ростове.

Также в опубликованных документах ситуация в Бахмуте на конец февраля называется "катастрофической". И упоминается, что 28 февраля ГУР перебросила спецназ под Бахмут.

В документе говорится, что осталась только одна дорога в Бахмут, а также пара пешеходных переходов. ВСУ в Бахмуте "практически окружены".

"Ключевой точкой считается возвышенность 204,8 с видом на основной логистический канал украинской армии в Бахмуте. В украинской армии считают, что если российская армия займет эту возвышенность, то она может обойти единственный путь снабжения украинской армии", - говорится в документе.

Еще один пункт, содержащийся в документах, говорит о том, что российская армия принимает меры по борьбе с украинскими основными боевыми танками западного производства, которые появятся на поле боя в апреле.

Стратегия российского генштаба включает в себя создание трехуровневой сети огневых средств из дальнего, среднего и ближнего боя, изучение слабых мест западных танков и т. д.

Напомним, ранее The New York Times написал, со ссылкой на утечки Пентагона, что США рассматривают смерть Путина или Зеленского среди возможных сценариев войны.

Также из утечек Пентагона стало известно, сколько западных спецназовцев могли находиться в Украине во время войны.