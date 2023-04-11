Высокопоставленные официальные лица США стремятся успокоить союзников после утечки строго засекреченной информации о войне в Украине и других глобальных проблемах.

Об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве задали Вашингтону вопросы о том, как информация попала в сеть, кто несет ответственность за утечку и что США делают для удаления информации из социальных сетей. Они также задались вопросом, предпринимает ли администрация Байдена шаги по ограничению распространения разведданных в будущем.

Украина давно беспокоится о том, что информация, которой она делится с США, выплескивается наружу.

"Этот случай показал, что украинцы были в этом абсолютно правы. Американцы сейчас должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать", — сказал один из европейских чиновников.

Эта история привела отношения США с их союзниками в состояние кризиса, подняла вопросы о том, как Вашингтон исправит то, что официальные лица во всем мире считают одним из крупнейших публичных провалов американской разведки со времен WikiLeaks.

Обеспокоенность по поводу утечки особенно проблематична, потому что большинство документов касаются на войны в Украине.

Высокопоставленный украинский депутат сказал, что утечка "не рассматривается здесь как большая проблема". Но, по словам одного европейского чиновника, другие высокопоставленные чиновники нацбезопасности Украины были возмущены утечкой. Публикация информации была расценена внутри страны как потенциальная долгосрочная проблема безопасности для военного командования Украины.

Неясно, в какой степени США изменят свой обмен разведывательными данными о войне в Украине в предстоящие дни и недели.

Напомним, в Пентагоне произошла новая утечка секретных материалов об Украине, Китае и Ближнем Востоке.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что слитые в сеть засекреченные военные документы Пентагона о планах ВСУ – фейк и спецоперация российских спецслужб.

Однако утечку подтвердил Белый дом.