С февраля по март в Украине могли находиться до 50 британских спецназовцев. Также 14 военных развернули США и 15 - Франция.

Об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на данные из "утечек Пентагона".

На тот момент количество британских спецназовцев составляло более половины западных сил специального назначения в стране.

"Эта цифра значительно выше, чем у США и Франции, которые развернули 14 и 15 солдат своих спецподразделений соответственно", - говорится в публикации.

При этом не уточняется, чем могли заниматься спецназовцы, и сохранялась ли численность личного состава на том же уровне.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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