РФ может усилить роль воздушно-десантных войск в наступательных операциях в Украине. Об этом свидетельствует передача десантникам термобарических систем ТОС-1А "Солнепек", о чем накануне сообщили российские СМИ.

Такую оценку публикует британская разведка.

Высокоразрушительные ТОС-1А в РФ обычно используют специализированные войска химической, биологической и радиологической защиты. Ранее они официально не были связаны с десантниками.

"Эта передача, вероятно, указывает на будущую роль воздушно-десантных войск в наступательных операциях в Украине. Это, вероятно, часть усилий по восстановлению потенциала десантников после того, как они понесли значительные потери в первые девять месяцев войны", – сообщает британская разведка.

Ранее в ВСУ сообщали, что в Бахмуте Россия усиливает ЧВК "Вагнер" десантниками и бойцами регулярной армии.

Война в Украине продолжается уже 412-й день. Мы следим за новостями 11 апреля в своем онлайне.

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