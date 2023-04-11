РФ планирует чаще использовать в наступлениях десантников и вооружила их "Солнцепеками" - британская разведка
РФ может усилить роль воздушно-десантных войск в наступательных операциях в Украине. Об этом свидетельствует передача десантникам термобарических систем ТОС-1А "Солнепек", о чем накануне сообщили российские СМИ.
Такую оценку публикует британская разведка.
Высокоразрушительные ТОС-1А в РФ обычно используют специализированные войска химической, биологической и радиологической защиты. Ранее они официально не были связаны с десантниками.
"Эта передача, вероятно, указывает на будущую роль воздушно-десантных войск в наступательных операциях в Украине. Это, вероятно, часть усилий по восстановлению потенциала десантников после того, как они понесли значительные потери в первые девять месяцев войны", – сообщает британская разведка.
Ранее в ВСУ сообщали, что в Бахмуте Россия усиливает ЧВК "Вагнер" десантниками и бойцами регулярной армии.
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