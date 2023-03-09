В Сети появилось видео о том, как спецназ Службы безопасности Украины (СБУ) атаковал FPV-дроном российскую огнеметную систему "Солнцепек" в момент ее залпа.

Соответствующие кадры публикует пресс-центр СБУ.

На видео можно заметить атаку дрона на российскую военную технику с символами вторжения, после чего съемка прерывается, что свидетельствует об уничтожении огнеметной системы.

Термобарическое оружие ТОС-1А "Солнцепек" при ударе выбрасывает аэрозольное вещество, которое воспламеняется, лишая воздух кислорода, создавая вакуум, который разрушает бетонные конструкции и разрывает легкие человека.

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