Во вторник, 11 апреля, в Украине идет уже 412-й день войны с Россией

Детально о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 10 апреля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

11 апреля

11.18 Арестович раскритиковал запрет на выезд за границу тех украинских мужчин, кто не желает воевать и кого мобилизуют в армию насильно.

"Они же демотивируют подразделения. Два балбеса, не желающих воевать, способны за сутки разложить подразделение, которое стоит на переднем крае. Таких случаев было очень много, это стало государственной проблемой", - заявил бывший советник Офиса президента в интервью журналисту Василию Голованову.

Также он говорит о проблеме с выездом моряков, которые "содержат целые регионы" и до войны завозили в Украину по 4,5 миллиарда долларов в год.

"По крайней мере они содержали на плаву свои семьи. А пока их содержат американские деньги и деньги ЕС", "потому что своих денег не очень есть, а с такой экономической политикой не будет вовсе". "Почему бы не дать им обеспечивать свои семьи?" - говорит Арестович.

Он предлагает также упростить выезд бизнесменам, которые и так "договариваются", но нужен "более щадящий порядок".

"Государственная политика в том, что не ездит никто, но кому надо - тот ездит. Люди все это видят, вынесут свою оценку, и она будет нелицеприятной", - считает Арестович.

11.11 Епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (УПЦ) избили прямо на улице.

В Черновцах на него напал прохожий, видео публикуют местные телеграм-каналы.

Подробности инцидента не сообщаются, в УПЦ заявляют, что избит также несовершеннолетний сын воина ВСУ.

В Черновицко-Буковинской епархии сообщают, что "есть факты утверждать", что нападение было умышленным. Полиция нападающего не арестовала и не проверила на его на предмет употребления наркотиков или алкоголя.

10.51 Арестович заявил, что после окончания войны Украину ждет "тяжелейший период, который в чем-то будет сложнее, чем война". Также, по его мнению, может обрушиться рейтинг Зеленского.

В интервью журналисту Василию Голованову Арестович перечисляет проблемы, с которыми, по его мнению, столкнется страна:

- 12 миллионов беженцев

- разрушенная экономика, инфраструктура и жилье

- большой внешний долг

- нехватка рабочих рук (один работающий содержит четырех пенсионеров и детей),

- возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом, когда "вчерашние герои начнут бить жен и взрывать гранаты", и "человек, который был защитником и полубогом станет социально опасным существом". Кроме того, многие бывшие военные, которые получали по 100-120 тысяч зарплаты могут остаться на гражданке без работы,

- непонятно, как закончится война и какие будут компенсации от Запада, "будут ли нам действительно помогать, считать точкой роста" и будут ли гарантии тем инвестициям, которые обещают на Западе сегодня.

"Экономическая политика, с моей точки зрения - самая слабая сторона правления Зеленского", заявил Арестович и назвал происходящее с экономикой "беспределом", куда президента "тянут" те, кто этими вопросами занимается.

В случае, если эти проблемы не будут решены, по мнению Арестовича, рейтинг Зеленского может "провалиться до исчезающих величин в первые два месяца после начала войны", и "на него спишут все беды".

Кроме того, по его словам, возможно, что Запад из-за проблем с коррупцией, откажется поддерживать Украину экономически и не станет брать в ЕС. Таким образом, страна превратится в серую зону с разрушенной экономикой и сотнями тысяч разочарованных ветеранов войны.

А это, по мнению Арестовича, создает угрозу, что Путин попытается взять реванш. И начать вторую войну в 2028-2029 годах, которая, в описанных условиях, может закончится для Украины гораздо хуже. "У Путина уже был опыт Второй Чеченской войны. Он попытается его повторить", - считает Арестович.

10.33 Мобилизация в Украине еще не завершена, потому что не выполнен план. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"С учетом сегодняшней ситуации, этот план, принятый к исполнению еще в феврале прошлого года, определенно не завершен и тем более не превышен. Мы его еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию", - сказал он в интервью РБК "Украина".

По словам министра, Генштаб Украины справляется с компенсацией потерь "в спокойном, постепенном темпе", и нехватку живой силы ВСУ не испытывают.

10.29 В Донецкой области за сутки ранены пятеро жителей. Также в ОГА сообщают о повреждениях домов в ряде населенных пунктов.

На Волновахском направлении повреждены 3 дома, в Очеретином ракетным ударом повреждены хозпостройки.

В Контстантиновке ракетными ударами повреждены 7 многоэтажек и газопровод. Поврежден дом в Марково, три дома в Торецкой громаде.

Повреждены хозпостройки в Ямполе и дома в Северске.

10.20 В Хмельницкий епархии УПЦ сообщили о рейдерском захвате Свято-Георгиевского храма в Хмельницком.

Вчера около 16:00 группа неизвестных в спортивной одежде проникла на территорию храма и проникли в здание.

После этого были проведены сборы тергромады по переходу храма в ПЦУ.

По факту происшествия священнослужители и верующие обратились к правоохранителям.

Ранее УПЦ лишили всех участков в области.

Вчера местные СМИ публиковали видео, где в соборе уже служат священники ПЦУ, а рядом с храмом собрались местные активисты.

10.17 Электронные повестки в РФ распространят на всех военнообязанных, а не только на призывников. Но только в случае проведения новых волн мобилизации.

"Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе", - заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Но, по его словам, мобилизации сейчас "нет и не планируется".

О том, как будут работать электронные повестки в РФ, "Страна" писала здесь.

09.46 Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина может создать ядерное оружие за 9 месяцев, но это ей не нужно.

"Мы восстановить его может в течение полгода-девяти месяцев. Но мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем. Тут вопрос - нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и даже во время войны за существование нации остаётся в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов", - заявил он.

По его словам, "нам, в нашем нынешнем положении лучше быть приверженцами международной системы права".

09.22 В Южной Корее возмутились слежке со стороны спецслужб США.

"Мы глубоко сожалеем о том, что высшее разведывательное управление США незаконно шпионило за такими союзниками, как наша страна. Мы настоятельно требуем тщательного расследования и призываем не допускать подобных инцидентов", - заявил депутат Демократической партии Южной Кореи Ким Бён Чжу.

Напомним, судя по "утечкам Пентагона", Кроме Зеленского, американцы активно прослушивают и других своих союзников. В одном из приватных разговоров два чиновника из Южной Кореи высказали опасения в связи с запросом США на поставку боеприпасов для Украины.

09.11 Беспилотник с бомбой атаковал аэропорт Белгорода, пишут российские телеграм-каналы.

По их данным, он врезался в забор и сдетонировал.

Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта, обошлось без пострадавших.

Сообщается, что это был БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством на борту. Официальных подтверждений на этот счет не было.

08.40 Египет планировал тайно произвести и поставить России 40 тысяч ракет.

Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале поручил чиновникам тайно выполнить эту поставку, чтобы "избежать проблем с Западом". Обсуждалась и возможность поставок артиллерийских снарядов и пороха.

Об этом сообщает The Washington Post, журналисты которого продолжают анализировать "утечки Пентагона".

В документах содержатся данные о вероятных разговорах Сиси с высокопоставленными египетскими военными и министром военного производства. Работникам завода он поручил сообщить, что снаряды предназначены для египетской армии.

По данным WP, в документе цитируются слова, вероятно, министра по военному производству Салаха ад-Дина, что он "прикажет своим людям работать посменно, если это будет необходимо, потому что это самое малое, что Египет может сделать, чтобы отблагодарить РФ за помощь, оказанную ранее".

По его словам, россияне сказали, что готовы "купить что угодно".

В частности, россиянам собирались передавать ракеты Sakr 45, которые совместимы с российскими РСЗО "Град".

Издание полагает, что данные были получены в результате прослушки египетского руководства. Разговор состоялся 1 февраля - через несколько дней после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Сразу после него министр иностранных дел Египта Самех Шукри отправился на переговоры в Москву.

08.29 Украина готовит новую атаку по российскому флоту в Черном море, подобную потоплению крейсера "Москва".

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге.

"Есть некоторые нюансы, которые до сих пор неизвестны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной "сюрприз" на море, очередной "хлопок", связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю", - заявил министр.

Он говорит, что не разглашать детали потопления "Москвы" его попросило руководство флота.

"Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я знаком, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Алексеем Неижпапой, благодаря его усилиям и его команде это произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть", - сказал Резников.

08.15 Новая утечка Пентагона: США сомневаются, что контрнаступление Украины будет до конца успешным, говорится в очередном документе, который анализирует Washington Post.

Проблемы Украины с концентрацией войск, боеприпасов и снаряжения могут привести к тому, что ВСУ "значительно не оправдают" ожиданий по контрнаступлению.

Попавший в Сеть документ предупреждает о "недостатках формирования и обеспечения сил" и вероятности, что контрнаступление приведет лишь к "скромным территориальным приобретениям".

Стратегия Киева вращается вокруг возвращения территорий на востоке Украины с одновременным продвижением на юг в попытке перерезать сухопутный мост в Крым.

Но в документе говорится , что мощь укрепленной российской обороны в сочетании с "постоянными недостатками украинской подготовки и снабжения боеприпасами, вероятно, затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления".

Информация была предоставлена ​​как агентурой, так и радиотехнической разведкой по линии ЦРУ и Агентства национальной безопасности.

Собеседники газеты среди официальных лиц США добавили, что такие прогнозы были подкреплены и оценками Национального совета по разведке. По ним Украина вряд ли сможет вернуть себе столько же территорий, сколько прошлой осенью в Харьковской и Херсонской областях.

После того, как был составлен просочившийся в Сеть документ, власти США провели переговоры с украинскими лидерами - "чтобы убедиться, что наступательные амбиции Киева соответствуют его возможностям".

Одна из таких встреч произошла в середине марта, на не присутствовали глава генштаба Марк Милли, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, советник президента по национальной безопасности; министр обороны глава Пентагона Ллойд Остин и их украинские коллеги.

Также США провели командные учения с украинскими военачальниками. Выяснилось, что чрезмерное рассредоточение сил может слишком сильно растянуть линии снабжения, что затруднит удержание отвоеванной территории.

По словам официальных лиц США, маловероятно, что сухопутный мост в Крым будет перерезан. Но Соединенные Штаты надеются, что отдельные успехи контрнаступления смогут хотя бы угрожать передвижению российской техники по крымскому коридору.

Высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с WP не стал оспаривать этих данных, но указал на задержки, которые замедлили поставки западной помощи.

"Наиболее критической частью является задержка уже обещанных систем, что задерживает подготовку вновь сформированных бригад и контрнаступление в целом", - заявил украинец.

Другой украинский чиновник сообщил, что просочившиеся документы вряд ли помешают запланированному контрнаступлению:

"Все знают, что у нас мало боеприпасов — об этом открыто говорят президент и министр обороны. И с ноября всем было очевидно, что следующее контрнаступление будет направлено на юг, сначала на Мелитополь, а потом на Бердянск. Но точное место мы можем изменить за неделю до начала".

Также недавно просочившийся документ говорит о настроениях в рядах ВСУ:

"Многие командиры и солдаты уже знают: трудная борьба с Россией истощила украинские войска и технику, из-за чего война с каждым днем ​​затягивается, и это дает преимущество более крупным российским вооруженным силам".

07.49 Под Бахмутом погиб украинский велогонщик Константин Денека, который служил в спецподразделении Главного управления разведки Минобороны. Ему было 40 лет.

Об этом сообщили в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

Спортсмен погиб 31 марта в результате осколочного ранения.

Сообщается, что Денека был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту.

"Даже во время непродолжительных увольнений боец не пренебрегал любимым делом и посещал двухколесные соревнования. В сентябре Костя приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города", – говорится в сообщении.

07.46 Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

За прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по Краматорску.

За прошедшие сутки были отбиты 52 атаки.

На Лиманском направлении - вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка.

На Бахмутском направлении продолжаются бои за Бахмут (противник пытается установить на ним полный контроль), а также села Григоровка и Хромово.

На Авдеевском и Марьинском направлениях - бои в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку.