В Украине погибли уже почти 8,5 тысяч гражданских. Месяц тому ООН сообщали, что потери среди гражданских в Украине составили 8 231 человек убитыми и 13 734 ранеными.

Новые данные приведены в последней сводке Офиса Уполномоченного ООН по правам человека.

В ней сообщается, что с 24 февраля в Украине погибли 8490 мирных жителей, а 14244 были ранены.

Подавляющее большинство жертв приходится на территории, подконтрольные властям Украины: 6596 убитых и 11684 раненых.

На территориях, подконтрольных России, погибли 1894 и ранены 2560 гражданских лиц, в том числе 652 убитых и 2316 раненых в подконтрольных россиянам частях Донецкой и Луганской областей, пишет ООН.

Эксперты ООН напоминают в сводке, что в реальности число погибших гражданских лиц может быть существенно больше, поскольку они пока не могут получить достоверную информацию из ряда мест.

Ранее сообщалось, что комиссия ООН установила факты военных преступлений России в Украине.

Также стало известно, что по оценкам США, за год войны погибли более 100 000 украинских военных, включая самых опытных солдат. Об этом сообщает авторитетное издание Politico. Украина эти цифры не признаёт.