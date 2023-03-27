В Украине может быть заминировано более 180 тыс. кв. км, что в 4,5 раза превышает площадь Швейцарии, сказала директор Кризисного бюро Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Асако Окай.

Об этом она сообщила в интервью "Интерфакс-Украина".

"Это шокирующие цифры. Около 30% территории всей Украины нуждаются в очистке. Более 180 000 квадратных км страны могут быть загрязнены. Это территория, в 4,5 раза превышающая площадь Швейцарии. По оценкам, более 10 миллионов украинцев находятся в опасности. Следовательно, Украина стала одним из самых больших в мире минных полей", - сказала Окай.

Она подчеркнула, что вопрос разминирования территорий является приоритетным, поскольку многие районы Украины пока недоступны, что усложняет экстренную помощь и задерживает реконструкцию.

По ее оценкам, на очистку такого масштаба территории понадобятся десятилетия.

В ноябре глава ГСЧС Сергей Крук заявил, что 30% территории Украины заминированы. По его словам, площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом.

По состоянию на август 2022 года самым заминированным регионом Украины считалась Сумская область.