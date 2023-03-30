Международный суд ООН признал незаконным заморозку американцами части активов Ирана. США обязали выплатить компенсацию, размер которой будет определен позже.

Об этом сообщает Reuters.

При этом Международный суд заявил, что он не обладает юрисдикцией в отношении находящихся в собственности США замороженных активов центрального банка Ирана на сумму 1,75 миллиарда долларов (самый крупный актив, который Иран требует обратно).

Это решение было принято на фоне обострения напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном после обмена ударами поддерживаемых Ираном сил и военных США в Сирии на прошлой неделе.

Отношения также обострились после того, как попытки возобновить ядерную сделку 2015 года между Ираном и крупными мировыми державами зашли в тупик, а Россия использует иранские беспилотники против Украины.

Дело в Международном суде было первоначально возбуждено Тегераном против Вашингтона в 2016 году за нарушение договора о дружбе 1955 года, в результате которого суды США заморозили активы иранских компаний. Деньги должны были быть отданы в качестве компенсации жертвам терактов.

На слушаниях в прошлом году США утверждали, что дело следует закрыть, потому что у Ирана "нечистые руки", а конфискация активов была результатом предполагаемого спонсирования Тегераном терроризма. Суд полностью отклонил этот аргумент и постановил, что договор был действительным. Исламская Республика отрицает поддержку международного терроризма.

Договор о дружбе 1950-х годов был подписан задолго до Исламской революции 1979 года в Иране, которая свергла поддерживаемого США шаха и привела к разрыву американо-иранских отношений. Вашингтон окончательно вышел из договора в 2018 году. Тем не менее суд постановил, что, поскольку он действовал на момент замораживания активов иранских коммерческих компаний и организаций, Вашингтон нарушил договор.

Суд не обладает юрисдикцией в отношении активов центрального банка Ирана, поскольку этот банк не является коммерческим предприятием и, следовательно, не защищен договором.

Решения Международного суда, высшего суда Организации Объединенных Наций, являются обязательными, но у него нет средств для их выполнения. США и Иран входят в число тех немногих стран, которые игнорировали его решения в прошлом.

Напомним, на днях президент США Джо Байден отдал приказ о бомбардировках в связи с обстрелом американских баз в Сирии. В ответ Иранский консультативный центр в Сирии заявил, что жестко отреагирует на удары.

На фоне кризиса отношений США и Ирана Тегеран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические отношения.