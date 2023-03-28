В Израиле продолжает резко обостряться внутриполитическая ситуация.

На фоне массовых протестов из-за противоречивой судебной реформы, вылившихся во всеобщую забастовку и даже приостановку рейсов из аэропорта "Бен-Гурион", премьер Нетаньяху (он же Биби) согласился отложить принятие закона до лета.

"Стремясь предотвратить раскол нации, я решил отложить второе и третье чтение, чтобы достичь широкого консенсуса", - сказал он в телеобращении.

После этого профсоюзы объявили о прекращении забастовки, однако протесты вчера еще продолжались.

Вызвавшая недовольство судебная реформа правительства Нетаньяху расширяет полномочия кабмина по отбору судей Верховного суда и ограничивает полномочия этого судебного органа по ветированию законов (сейчас суд имеет возможность блокировать решения парламента, если сочтет их неправомерными).

В последние недели на улицы выходили десятки тысяч человек с требованиями отменить скандальный закон и назначить новые досрочные выборы (Биби только переизбрали пару месяцев назад). Протестующие перекрыли главный въезд в Иерусалим и обступили Кнессет, местный парламент.

Другая часть общества и элит защищают судебную реформу. Многие министры и депутаты от правящей партии "Ликуд" требовали ее продолжения на митинге правых в Иерусалиме. Они рассказывали, как "элиты" пытаются украсть голос народа, а протесты "проплачены и заказаны извне". В то же время почти два десятка высокопоставленных раввинов Израиля обратились к Нетаньяху с призывом не останавливать судебную реформу и "не поддаваться на давление меньшинства" на фоне массовых протестов.

В открытом письме правительству говорится, что "немыслимо, когда меньшинство навязывает свое мнение с помощью насилия и анархии на улицах".

Накануне в знак несогласия с реформой подал в отставку министр обороны Йоав Галлант, заявивший, что возмутившая израильское общество и многих военных реформа сказывается на боеготовности вооруженных сил.

Часть израильтян считает, что правительство, в котором доминируют ультраправые и религиозные партии, стремясь ограничить власть Верховного суда и приобрести больше влияния на процедуру назначения судей, открывает дорогу к диктатуре. Другие уверены, что протесты могут инспирированы противниками Биби как внутри страны, так и извне.

Разбирались, почему вспыхнул израильский майдан и какие последствия он будет иметь как для самого Израиля, так и для его внешней политики.

"На грани коллапса"

Новая вспышка протестов началась после отставки министра обороны Йоава Галланта, который уволился в знак несогласия с реформой, заявив, что она сказывается на боеготовности вооруженных сил. Демонстранты перекрыли крупную магистраль в Тель-Авиве, их разгоняли водометами полиция и военные.

Накануне в эфире национального телевидения Галлант отметил, что скандальная реформа вызвала в обществе гигантский раскол, а также беспрецедентное чувство гнева, боли и разочарования, которые распространились и на армию.

"Это представляет собой явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства", - заявил он.

После этого заявления Нетаньяху вызвал Галланта к себе и лично сообщил, что потерял к нему доверие, и Галлант больше не может возглавлять оборонное ведомство. Часть членов партии "Ликуд", возглавляемой Нетаньяху, поддержали Галланта, другие призвали к его отставке.

К массовым протестам присоединились военные разных подразделений, в том числе почти весь состав резерва передовой эскадрильи ВВС Израиля и 300 артиллеристов.

А глава профсоюзного объединения "Гистадрут" Арнон Бар-Давид объявил о начале всеобщей забастовки в Израиле.

Протестующих поддержал президент Израиля Исаак Герцог, призывал правительство отозвать расколовшую общество реформу.

"Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить этот законодательный процесс", - написал он.

Герцог заявил в телеэфире, что кризис поставил страну "на грань конституционного и социального коллапса".

Противники судебной реформы утверждают, что она представляет собой угрозу демократии и может даже привести к гражданской войне.

Нетаньяху, в свою очередь, называет антидемократической нынешнюю ситуацию, когда суд может ограничивать деятельность парламента, избранного народом. Правительство настаивает, что эти изменения предлагают необходимую стране перестройку неизбираемой судебной власти, которая стала слишком могущественной. Лидеры каждой стороны обвинили другую в попытке государственного переворота.

"Рука Белого дома" и угроза войны с Ираном

Свою роль в паузе в правовой революции сыграл и внешний фактор. А если более конкретно - то давление Вашингтона.

Администрация США, ключевого партнера Израиля, высказала "глубокое беспокойство" развитием событий в Израиле, призвав стороны к компромиссу.

Как пишет New York Times, на решение Нетаньяху о приостановке реформы повлияли не только протесты, но и то давление, которые в последнее время оказывала на него американская администрация. По информации издания, речь шла о самых серьезных последствиях для двусторонних отношений в случае "упрямства израильского премьера".

В публикации обращается внимание на необычное заявление Белого дома, обнародованное на фоне массовых акций протеста, вспыхнувших после увольнения Галанта с поста министра обороны. Обычно Вашингтон воздерживается от какого-либо вмешательства во внутренние дела стран-союзников, однако на сей раз в администрации Байдена сочли необходимым отойти от этого правила и высказать отношение к тому, что называют "правовым переворотом".

Газета также указывает, что в правительственные чиновники были "предельно однозначны", говоря о возможных последствиях инициированной правительством Нетаньяху юридической реформы на демократический характер государства Израиль. Также выражалось недоумение по поводу увольнения Галанта - лишь из-за того, что он публично высказал свои опасения в связи с реформой, призвав остановить ее. Галант, как отмечается в публикации, пользуется уважением в США и считается "надежным партнером" в вопросах безопасности (в отличие от Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, которые также имеют влияние на силовые ведомства).

Ключевым звеном в контактах между Иерусалимом и Вашингтоном выступал американский посол Том Найдс. В интервью для студии Ynet он одобрительно отозвался о решении Нетаньяху приостановить реформу и начать переговоры с оппозицией о компромиссе. Тем самым он повторил позицию Белого дома, ранее изложенную в том самом "неординарном" заявлении американской администрации.

Найдс дал понять, что "призом за хорошее поведение" может стать приглашение посетить с визитом США, которое так желанно для Нетаньяху. Однако подчеркнул, что дата визита все еще не назначена.

Паузу в продвижении реформы приветствовали и в других странах Запада, где ранее не скрывали озабоченности по этому поводу.

Тем не менее, как пишет Washington Post, протесты нанесли долгосрочный урон интересам Израиля в сфере безопасности, "включая партнерства с дружественными арабскими государствами и отношения с США".

Кстати, по данным социологического агентства Gallup, опубликовавшего опрос сторонников Демократической партии США, впервые в истории большинство демократов поддерживает не израильтян, а палестинцев. Симпатии демократов к Израилю на протяжении десятилетий колебались между 50% и 60%. Теперь же, по данным Gallup, 49% сторонников Демократической партии США уже в большей степени симпатизируют палестинцам, и лишь 38% - Израилю.

Фоном политических баталий продолжаются теракты и нападения на израильских солдат.

На фоне израильского кризиса эксперты предупреждают о риске большой войны на Ближнем Востоке.

"Фоном политических баталий продолжаются теракты и нападения на израильских солдат. Это может дать повод для эскалации между Израилем и его главным врагом и соперником в регионе Ираном, что отвлечет израильское общество от внутренних противоречий. Тегеран уже поклялся жестоко отомстить Израилю за серию атак с воздуха на иранские военные объекты зимой (хотя официально ответственность за нападение на себя никто не брал)", - говорит "Стране" израильский политолог Арсен Заславский.

Но есть одно. Масштабная война нуждается в согласии или даже в прямом участии Вашингтона.

"Но американцы и так глубоко обеспокоены угрозой глобальной мировой эскалации в связи с событиями в Украине, и к тому же они противостоят Китаю. И что, они готовы к прямой конфронтации еще и с Ираном? Это сомнительно. Но если выяснится, что Иран не сможет дать мощного ответа на последние атаки, то Израиль может счесть, что Иран слишком слаб и нерешителен, – и начать методично, с возрастающими частотой и силой, наносить удары по иранским военным объектам. Причем не только ядерным, но и связанные с производством ракет и дронов, которые израильтяне рассматривают как основную угрозу, наряду с ядерными программами", - сказал "Радио "Свобода" востоковед Михаил Шерешевский.

В тоже время, источник в дипломатических кругах, знакомый с ситуацией на Ближнем Востоке считает, что протесты против Нетаньяху не увенчивают, а уменьшают вероятность масштабных военных действий Израиля против Ирана.

"Может ли у Нетаньяху возникнуть идея нанести удар по Ирану, чтоб затем на правах военного триумфатора провести нужную ему судебную реформу? Это не исключено. Решится ли он на это без согласия США? Крайне маловероятно. Дадут ли американцы свое согласие на такой удар, учитывая внутриполитический контекст и нелюбовь Демпартии к Биби? Вряд ли. За исключением случая, если Иран действительно будет близок к созданию ядерной бомбы. Тогда вероятность войны будет не нулевая", - говорит источник.

Иммунитет для Биби

Почему именно сейчас всплыла ситуация с судебной реформой?

На самом деле, проблема давняя. В Израиле нет Конституции. И нет Конституционного суда. Но при этом есть Верховный суд, на который избираемые народом власти никак влиять не могут. Но который может останавливать действия любых законов, если они их сочтут нарушением основополагающих законов Израиля.

Тема о том, чтобы как-то ограничить обширные права суда обсуждалась в Израиле уже давно.

Но к практической реализации дошла лишь сейчас.

На то есть две причины.

Во-первых, нынешнее правительство Нетаньяху считается крайне правым. В нем очень сильны позиции религиозных ортодоксов. В то время как Верховный суд и значительная часть израильского истеблишмента (включая чиновников) - носители леволиберальных идей (потому их и поддерживает нынешняя администрация Байдена). И конфликт был легко прогнозируемым. К слову, этим объясняется и ожесточенность протестов. Израильское общество сейчас очень расколото по линии консерваторов, сторонников традиционных ценностей (которые поддерживают Нетаньяху) и леволиберальных кругов. Последние проиграли выборы, но теперь увидели шанс взять реванш. Кроме того, в их среде распространено мнение, что если правых сумеют подмять под себя судебную систему, то шанса поменять власть уже больше не будет. Но и религиозные ортодоксы опасаются, что если сейчас левые переломят ситуацию в свою пользу, то их большому влиянию и особому положению в обществе придет конец.

Во-вторых, по распространенному в Израиле мнению, Нетаньяху путем судебной реформы пытается обеспечить себе иммунитет на фоне уголовных дел против него.

Последние два года в судах рассматривают обвинения в адрес Биби во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам он все отрицает и утверждает, что стал жертвой мести политических оппонентов.

После победы на выборах минувшей осенью, вновь став премьером, Нетаньяху взялся за судебную реформу. Есть мнение, что таким образом премьер пытается не допустить, чтобы суд мог лишить его должности.

Суть реформ Нетаньяху заключалась в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных органов (израильский Верховный суд может отменять законы, которые он считает неконституционными).

Предлагаемые поправки предусматривали, что любое подобное решение можно заблокировать простым парламентским большинством. В израильском парламенте - 120 депутатов. Таким образом, правящая коалиция с большинством хотя бы в 61 голос в Кнессете могла бы беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

Кроме того, правительство хотело получить возможность влиять и на назначение судей Верховного суда, которых сейчас выбирают сами члены судейского корпуса.

"Критики закона говорят, что устраняя сдержки и противовесы, ограничивающие власть правительства, Нетаньяху превращает израильскую демократию в авторитарный режим. Нетаньяху, наоборот, называет антидемократической нынешнюю ситуацию, когда суд может ограничивать деятельность парламента, избранного народом", - пишет BBC.

Для Нетаньяху нынешняя ситуация грозит отставкой и новыми выборами, несмотря на то, что он пошел на попятную.

Правящая партия расколота по вопросу судебной реформы, что может подорвать шансы Биби переизбраться в случае назначения досрочных выборов.

"Правительству грозят внутренние распри, которые могут обернуться еще одними выборами для измученных бесконечным избирательным циклом израильтян", - пишет Guardian.

Социологические опросы предсказывают значительное ослабление "Ликуда" на фоне юридической реформы.

Как пишет в Ynet парламентский корреспондент Моран Азулай, ответственность за это возлагается персонально на Нетаньяху - как главного локомотива "правовой революции".

"Нетаньяху, пытаясь протащить реформу, меньше всего думает о "Ликуде", - приводит Ynet слова источников в партии.

Проведенные ведущими телеканалами опросы показывают, что правая коалиция теряет 10-11 мандатов, а "Ликуд" снижается с 32 до 25 мандатов.

Эксперты тем временем говорят о внутренней и внешней подоплеке протестов.

"Есть как внутриполитический фактор, когда противники Нетаньяху хотели бы взять реванш и добиться досрочных выборов, чтобы сместить его с поста, так и внешнеполитический. Определенную роль мог сыграть Вашингтон, который давит на Нетаньяху с целью вынудить Израиль отправить военную помощь Украину. При этом Биби, который хочет сохранить особые отношения с Путиным, отстранился от поставки военной помощи Украине, прямо заявив, что Израиль ограничен в оказании помощи Украине из-за договоренностей с Россией по Сирии. Плюс он ранее поддерживал Трампа. А сейчас Биби, его союзники и спонсоры положат все силы на то, чтобы если не Трамп, то трамписты вернулись к власти в 2024 году", - говорит нам источник в политических кругах Израиля.

Нынешняя пауза в "израильском майдане", по мнению экспертов, не означает, что кризис преодолен. Более того, Израилю может грозить дальнейший раскол в обществе.

"Не исключено, что уже очевидный раскол в партии "Ликуд", возглавляемой Нетаньяху, а также раскол в правящей коалиции, где половина партий за приостановку реформы, а другие за категорическое ее проведение, неизбежно поставит вопрос об отставке правительства и проведении новых парламентских выборов. В данной ситуации это совершенно не в интересах самого Нетаньяху, вряд ли он может рассчитывать на повторение своего успеха на предыдущих выборах. Есть ощущение, что Нетаньяху, которого, иначе как "монстром" израильской политики не назовёшь, слишком переоценил свою харизму и недооценил огромную силу сопротивления общества, протестующего поначалу против судебной реформы, а теперь, готового уже избавиться и от самого Нетаньяху. Последствия этого также могут оказаться непредсказуемыми. Израиль перелистывает сейчас едва ли не самую драматичную страницу своей истории, не военной, но гражданской. Часть израильтян называют происходящее борьбой за демократию, другая пугает страну утратой государственности, ее еврейской идентичности", - написал в своем Telegram-канале эксперт по региону Аркадий Дубнов.

Есть мнение, что правовая революция стала лишь лакмусовой бумажкой, проявившей более широкие разногласия среди израильтян.

"Все застарелые проблемы израильского общества: пренебрежение меньшинствами, провальная система образования, страх и безвластие в бедуинском секторе, расизм и постоянные заигрывания с религиозной ненавистью – все взрывается сейчас нам в лицо, причем одновременно. Взрыв в гражданском обществе важен и опасен в сто раз больше, чем очередной виток военных действий с фундаменталистским режимом, правящим в Газе... На наших глазах разваливается гражданское общество, параллельно с чем происходит армейская операция... В "Хизбалле" (военизированная шиитская организация, выступающая за создание в соседнем Ливане исламского государства по образцу Ирана, - Ред.) счастливы. Насралла (лидер "Хезболлы", - Ред.) ликует. Из-за развала израильского общества. С точки зрения Насраллы происходящее является реализацией его памятного выступления о паучьих сетях (речь идет о его выступлении в 2000 году, после выхода ЦАХАЛа из Ливана. Тогда Насралла заявил в победной речи: "У Израиля есть ядерное оружие и сильные ВВС, но на самом деле он слабее даже паутины"), - написал в своей колонке на сайте израильского издания "Вести" журналист Надав Эяль.

Давление Вашингтона и новый "исход" из Израиля

В Израиле мнения о Биби и скандальном законе разделены.

"Одни считают Нетаньяху без пяти минут диктатором и призывают посадить его. Нетаньяху находится под следствием с 2017 года по обвинениям в мошенничестве и коррупции, ему может грозить до 13 лет тюрьмы. Закон об отмене парламентом решений Верховного суда может дать ему иммунитет от уголовного преследования и продлить его пребывание во власти. Другие, наоборот, видят в Нетаньяху залог стабильности, а вызвавший протесты закон, по их мнению, справедлив, ведь, как они считают, выбранное народом правительство не должно подчиняться судьям", - рассказывает "Стране" Заславский.

"Реформа нужна и давно. Но эти три месяца показали, о ком идёт забота и куда ведёт направление. Люди против того, чтобы в последующем законы нельзя было бы оспорить и против того, чтобы однобоко шагать в сторону религии. Поэтому нужен компромисс - конституция и отделение религии", - пишет в комментариях в Facebook жительница Израиля Елена Пол.

Сторонники Нетаньяху обвиняют его противников чуть ли в подыгрывали палестинцам и проводят аналогии с временами распада СССР.



"Очень напоминает обстановку 1986 года в СССР. Начиналось с "Борис, ты не прав", потом искусственным дефицитами всего. Те, кто финансирует левые движения, наверняка понимают, к чему это может привести. Дело не в реформах. Коррумпированная судебная система боится за свои места. Мы теряем страну, отдавая ее пропалестинским левым организациям Европы и Америки", - делится мнением в Facebook израильтянка Ирина Тульчинская, судя по всему, сторонница действующего премьер-министра.

Параллели с поздним СССР проводит и колумнист израильского издания "Вести" Владимир Бейдер. Но совсем в другом ключе.

"Там тоже партия рулила всем. Существовали должности и даже профессии, претендовать на которые нельзя было, не будучи членом КПСС. На любую более или менее значимую должность, вплоть до начальника цеха или завотделом в газете, назначались партийные выдвиженцы - независимо от личных качеств, диплома и предыдущего опыта. И со временем на всех ключевых постах – от отраслевого министерства до колхоза или научной лаборатории – оказались они. В результате этой отрицательной селекции все решали и всем заправляли амбициозные неумехи с безупречной партийной репутацией. И все, соответственно, делалось на уровне именно их компетенции и умственных способностей. В конце концов, это и погубило ту страну. Развал Союза и падение цен на нефть на рубеже 80-90-х годов ее лишь добили. Теперь такой же сценарий коалиционные партнеры готовят Израилю, а чтобы убрать единственную помеху на пути его осуществления, спешат лишить полномочий Верховный суд и юридических советников министерств. Они знают, какую выгоду от этого получат", - написал Бейдер.

Некоторые израильтяне решают эмигрировать из страны. 7-й канал израильских национальных новостей опубликовал материал о новом "исходе" евреев из Израиля под заголовком "По мере продвижения судебной реформы некоторые критики предпочитают покинуть Израиль".

"Никогда в истории не было такого высокого спроса на эмиграционные услуги... Эмиграция больше не считается формой социального предательства в Израиле... Ехать надо сейчас, потому что в будущем переезд может стать еще дороже", - говорится в репортаже.

Бывший глава финансовой комиссии кнессета Алекс Кушнир назвал нынешние события "потрясениями, которых Израиль испытывал с момента своего основания 75 лет назад".

"В первые годы существования страна столкнулась со значительной военной угрозой, которую можно определить как экзистенциальную. Сегодня она сталкивается с другой экзистенциальной угрозой - угрозой своей идентичности как еврейского и демократического государства. Эта опасность исходит изнутри, от тех, кто называет себя представителями ультраортодоксальной общественности Израиля... Они чувствуют слабость Нетаньяху... Короче говоря, отделение религии от государства - единственный путь спасения еврейского государства и еврейской религии, в противном случае еврейский народ потеряет и то, и другое", - пишет Кушнир в колонке на сайте "Вести".