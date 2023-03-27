В Израиле протестующие против судебной реформы, которую президент Израиля призвал немедленно прекратить, перекрыли главный въезд в Иерусалим.

Об этом сообщают местные СМИ.

По данным полиции, сейчас перед зданием парламента (Кнессета) протестуют около 80 тысяч человек, проводятся задержания.

На въезде в Иерусалим, который перекрыт протестующими, начались столкновения с полицией.

В городах Израиля продолжаются демонстрации.

Напомним, сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении приостановить судебную реформу, которая вызвала массовые протесты.

После этого 17 высокопоставленных раввинов Израиля обратились к Нетаньяху с призывом не останавливать судебную реформу и "не поддаваться на давление меньшинства".

Как писала "Страна", вчера премьер Израиля Нетаньяху уволил министра обороны страны Йоава Галанта за протест против судебной реформы. Между тем, как сообщалось, 25 марта более 600 тысяч человек вышли на митинги.

Подробнее об израильской судебной реформе и о том, почему она вызывает недовольство граждан, мы рассказывали в отдельном материале.