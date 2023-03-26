Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны страны Йоава Галанта.

Об этом пишет Times of Israel.

Увольнение произошло после того, как Йоав Галант публично выступил против проведения судебной реформы, которую продвигает Нетаньяху.

"Растущий раскол в нашем обществе проникает в ЦАХАЛ и службы безопасности. Это представляет собой явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства. Я не буду протягивать этому руку", - считает Галант.

Тем временем вечером в субботу, 25 марта, более 600 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы в Израиле.

В случае проведения реформы парламентское большинство получит контроль над выбором судей Верховного суда, который в свою очередь лишится права отменять решения кабинета министров.

Напомним, в конце декабря прошлого года премьер-министром Израиля вновь стал Биньямин Нетаньяху.

Ранее мы писали, что противники судебной реформы в Израиле утверждают, что она представляет собой угрозу демократии и может даже привести к гражданской войне.

Правительство в ответ заявляет, что эти изменения предлагают необходимую стране перестройку неизбираемой судебной власти, которая стала слишком могущественной. Лидеры каждой стороны обвиняют другую в попытке государственного переворота.