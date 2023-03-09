В Тель-Авиве участники протестных акций заблокировали шоссе Айалон недалеко от правительственного комплекса.

Об этом сообщает Ynet.

Начались столкновения между митингующими и полицией. По сообщениям The Times of Israel, полицейские начали задерживать протестующих.

Протестующие недовольны проводимой правительством Нетаньяху судебной реформой. Акции начались сегодня утром, и по данным СМИ, продлятся до ночи.

Напомним, в понедельник к акциям протеста присоединились военные разных подразделений.

Протесты начались после того, как 20 февраля парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о судебной реформе, которая расширяет полномочия кабмина по отбору судей Верховного суда и ограничивает полномочия этого судебного органа по ветированию законов.

Ранее мы писали подробнее об израильской судебной реформе и о том, почему она вызывает недовольство граждан. Противники судебной реформы утверждают, что она представляет собой угрозу демократии.

Правительство в ответ заявляет, что эти изменения предлагают необходимую стране перестройку неизбираемой судебной власти, которая стала слишком могущественной. Лидеры каждой стороны обвинили другую в попытке государственного переворота.

Напомним, в декабре 2022 года премьер-министром Израиля вновь стал Нетаньяху.

Мы рассказывали, как поменяется политика Израиля в отношении войны в Украине после возвращения Нетаньяху.