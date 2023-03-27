Президент Израиля призвал правительство остановить судебную реформу, которая вызвала крупнейшие протесты

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство страны остановить судебную реформу, из-за которой страну сотрясают массовые протесты.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Я призываю вас немедленно остановить законодательную процедуру. Обращаюсь к лидерам всех фракций кнессета, коалиции и оппозиции поставить граждан страны превыше всего", - написал Ицхак Герцог.

Ожидается, что сегодня, 27 марта, по этому поводу выступит премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Напомним, вчера премьер Израиля Нетаньяху уволил министра обороны страны Йоава Галанта за протест против судебной реформы. Между тем, как сообщалось, 25 марта более 600 тысяч человек вышли на митинги.

Протестующие собираются, чтобы выступить против радикальной реформы судебной системы, предложенной новым правительством Нетаньяху.

В случае проведения реформы парламентское большинство получит контроль над выбором судей Верховного суда, который в свою очередь лишится права отменять решения кабинета министров.

Подробнее об израильской судебной реформе и о том, почему она вызывает недовольство граждан мы разбирались в отдельном материале.