В Сети появилось видео последствий протестов против пенсионной реформы во Франции.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить перевернутые авто. Часть из них охвачена огнем.

Напомним, во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. В Париже в ход идут бутылки с зажигательной смесью. Против участников протеста полиция применяет слезоточивый газ и проводит задержания.

Кроме того, полиция разгоняет протестующих в Париже водометами. Участники акции строят баррикады.

А в Бордо участники протестов против французской пенсионной реформы подожгли здание мэрии.

Ранее мы писали, что, по данным местных изданий, общенациональные протесты будут продолжаться, особенно сильно затрагивая энергетическую и нефтеперерабатывающую отрасли, а также железнодорожный транспорт.

Люди считают, что особенно несправедлива эта реформа по отношению к женщинам, чей трудовой стаж прерывается для рождения и воспитания детей, и к представителям физически тяжелых профессий, таким как строители, поскольку работодатели не хотят нанимать и удерживать пожилых работников.

Также "Страна" рассказывала, что Совет Европы обеспокоен жесткими методами силовиков на протестах во Франции.