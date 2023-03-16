В четверг, 16 марта, в Париже проходят протесты против пенсионной реформы. Начались стычки протестующих с полицией.

Соответствующие видео публикуют Telegram-каналы.

Демонстранты бросают в силовиков яйца и другие предметы, те отвечают слезоточивым газом.

Тем временем власти Франции начали процесс принятия решения о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что цель реформы - избежать дефицита денег в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро.

Позже столкновения полиции с протестующими против пенсионной реформы ужесточились.

По участникам протестов уже применяют водометы.

Также появилось видео пожара на улицах Парижа в результате акции протеста против пенсионной реформы.

Ранее мы писали, что 11 марта в Париже начался очередной этап массовых акций протеста против пенсионной реформы, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном и находящейся на рассмотрении в Сенате.

Напомним, 7 марта во Франции протесты против повышения пенсионного возраста переросли в потасовки с полицией. По данным местных изданий, общенациональные забастовки будут продолжаться, особенно сильно затрагивая энергетическую и нефтеперерабатывающую отрасли, а также железнодорожный транспорт.