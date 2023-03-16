Горят баррикады, толпу разгоняют водомётами. В Париже идут массовые протесты против пенсионной реформы. Видео
В четверг, 16 марта, в Париже проходят протесты против пенсионной реформы. Начались стычки протестующих с полицией.
Соответствующие видео публикуют Telegram-каналы.
Демонстранты бросают в силовиков яйца и другие предметы, те отвечают слезоточивым газом.
Тем временем власти Франции начали процесс принятия решения о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что цель реформы - избежать дефицита денег в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро.
Позже столкновения полиции с протестующими против пенсионной реформы ужесточились.
По участникам протестов уже применяют водометы.
Также появилось видео пожара на улицах Парижа в результате акции протеста против пенсионной реформы.
Ранее мы писали, что 11 марта в Париже начался очередной этап массовых акций протеста против пенсионной реформы, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном и находящейся на рассмотрении в Сенате.
Напомним, 7 марта во Франции протесты против повышения пенсионного возраста переросли в потасовки с полицией. По данным местных изданий, общенациональные забастовки будут продолжаться, особенно сильно затрагивая энергетическую и нефтеперерабатывающую отрасли, а также железнодорожный транспорт.