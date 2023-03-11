В Париже начался очередной этап массовых акций протеста против пенсионной реформы, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном и находящейся на рассмотрении в Сенате.

Видео протестов публикуют Telegram-каналы.

Параллельно аналогичные манифестации проходят в Ницце, Тулузе, Тулоне, Лорьяне и в ряде других городов.

Это уже седьмая за последние месяцы общенациональная акция протеста против предложенной пенсионной реформы. Главное, против чего протестуют французы - повышение возраста выхода на пенсию до 64 лет.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что цель реформы - избежать дефицита денег в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро.

Напомним, 7 марта во Франции протесты против повышения пенсионного возраста переросли в потасовки с полицией. По данным местных СМИ, общенациональные забастовки будут продолжаться, особенно сильно затрагивая энергетическую и нефтеперерабатывающую отрасли, а также железнодорожный транспорт.о

Также мы писали, что 1 февраля во Франции в масштабных протестах против пенсионной реформы участвовали около 2,8 млн человек.