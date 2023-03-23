В Сети появилось видео пожара во французском Бордо, где протестующие против пенсионной реформы подожгли здание мэрии.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Участники акции снимают свои действия на мобильные телефоны.

Напомним, что протесты против пенсионной реформы во Франции начались еще в январе. Однако власти все равно начали процесс принятия решения о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. 11 марта верхняя палата парламента проголосовала за законопроект.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии пенсионной реформы без финального голосования в Национальной ассамблее. Она говорит, что цель реформы - избежать дефицита денег в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро.

Данная реформа была инициирована президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее мы писали, что сегодня в Париже продолжаются уличные протесты против решения властей повысить пенсионный возраст. В ход идут и бутылки с зажигательной смесью. Против участников протеста полиция применяет слезоточивый газ и проводит задержания.