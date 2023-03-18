В субботу, 18 марта, полиция Парижа запретила акции протеста на площади Согласия возле здания парламента Национальной ассамблеи и в районе Елисейских полей после двух столкновений между демонстрантами и силовиками.

Об этом пишет газета Le Monde.

Парижские правоохранители заявили, что запрет был введен из-за "серьезного риска нарушения общественного порядка".

Однако запрет не остановил протестующих, и они уже с утра вошли в торговый район Les Halles в центре Парижа.

Известно, что накануне на площади был зажжен костер, и группы людей бросали в силовиков бутылки и петарды. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы очистить территорию.

По данным правоохранителей, задержан 61 человек.

Тем временем власти Франции начали процесс принятия решения о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что цель реформы - избежать дефицита денег в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро.

Ранее мы писали, что 11 марта в Париже начался очередной этап массовых акций протеста против пенсионной реформы, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном и находящейся на рассмотрении в Сенате.

А 16 марта "Страна" публиковала видео стычек протестующих в Париже с силовиками. Полиция применяла водометы и слезоточивый газ.